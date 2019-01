Politsei ja päästepärlid 2018 | Karmi alkoholipoliitika säravamaid tulemusi

23. septembril teatati, et Lasnamäel Muhu tänaval asuvas korteris toimub konflikt alkoholijoobes abikaasade, 58-aastase naise ja 64-aastase mehe vahel. Asjaolude selgitamise käigus ründasid 58-aastane naine ja 64-aastane mees tööülesandeid täitnud politseiametnikke, 28-aastast meest ja 47-aastast meest, kellele tekitasid valu. Politsei kiirreageerijad pidasid nii naise kui ka mehe kinni. Politseiametnikud jätkasid tööülesannete täitmist.

22. septembri õhtul avastasid Mustvee kordoni piirivalvurid, et Peipsilt pole naasnud üks mootorpaat, mille pardal kaks meest. Püüd paadisolijatega telefonitsi kontakti saada ei andnud tulemust. Kui piirivalvurid ühendusid nende lähedastega saadi kinnitust, et mehed pole ka koju jõudnud. Kuna paat oli renditud, kontrolliti muuhulgas, kas paat on ettevõttele tagasi toodud ja mehed lihtsalt kodustele sõna jätmata kuskile edasi liikunud, ent paati polnud tagastatud. Kuna oli oht, et meestega võib Peipsil olla midagi juhtunud, võeti otsingupiirkonna määramisel aluseks ühe mehe telefoni positsioneerimise tulemus. Paat leiti peagi üles ning selgus, et hädaohus mehed ei olnud, küll olid nad raskes joobes. Sestap unustasid nad end ilmseltööks piiriveekogule, ei vastanud telefonile ning polnud õigupoolest võimelised enam ka paati juhtima. Paat pukseeriti sadamasse ning mehed toodi kaldale.

25. novembri keskpäeval sai politsei väljakutse Tartus Risti tänavale, kus joobes 48-aastane mees laamendas naabri ukse taga. Teatele reageerinud politseinikud pidasid naabrit ähvardanud joobes mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning viisid esmalt arestikambrisse peatäit välja magama. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud.

Keerukad rahvusvahelised suhted

13. aprillil kella 23 ajal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 37-aastasel Gruusia kodanikul, kes esitas piirivalvuritele kontrolliks võltsimistunnustega Leedu Vabariigi liikluskindlustuspoliisi. Piirikontrollis ei andnud isik ametnikele tõepäraseid ütlusi, segas menetluse läbiviimist, oli agressiivne, mistõttu tõkestati tema piiriületus, talle kehtestati üheks aastaks sissesõidukeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Möödunud nädalavahetusel saadeti Narva-1 piiripunktist tagasi 10 välismaalast (üks Ghana Vabariigi kodanik, seitse Nigeeria Liitvabariigi kodanikku ja kaks Senegali Vabariigi kodanikku), kellel puudusid kehtivad viisad või elamisload riiki sisenemiseks, ent nad omasid FIFA MM 2018 fännipassi. Kõikidele väljastati sisenemiskeelud ja nad suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

30. juulil kella 21.05 ajal ujus 34-aastane mees Võru maakonnas Setomaa vallas Toodsi külas Pabra järvel üle ajutise kontrolljoone suunaga Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki ja tagasi. Juhtumist teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvet, kes pidas mehe kinni. Joobetunnustega mees selgitas neile, et oli kahe viinapudeli peale kihla vedanud, et ujub üle järve ja tagasi. Kahetsusväärselt ei arvestanud ta, et tegu on piiriveekoguga ning pani toime ajutise kontrolljoobe ebaseadusliku ületuse.

1. septembril kella 16 ajal tõkestati Koidula piiripunktis riiki sisenemine Venemaa numbrimärgiga sõiduautol Volkswagen, mille kontrollimisel avastasid piirivalvurid, et sõiduki juhiiste ei ole keredetailide küljes kinni.

6. novembril soovis 1973. aastal sündinud Eesti Vabariigi määratlemata kodakondsusega mees Narva-1 piiripunktist suunduda Venemaale. Kuna mees oli väga tugevas alkoholijoobes ja ei suutnud iseseisvalt kõndida, ta anti üle Narva politseijaoskonna patrullile.

