Politsei ja päästepärlid 2018 | Kodukokkade kogukonna uusi retsepte

12. jaanuaril teatati, et 41-aastane mees lõi Kose alevikus 45-aastast naist lõikelauaga ning põhjustas talle valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

12. veebruaril kella 1 paiku öösel sai politsei väljakutse Kärdla linna vabaduse tänaval asuvasse korterisse. Seal toimunud ühise alkoholi tarvitamise käigus lõi 34-aastane naine klaasist kannuga 43-aastast meest, kes sai viga ja ta toimetati haiglasse.

3. märtsil viskas Kohila alevis Nurme põik asuvas majas tekkinud tüli käigus 39-aastane mees vastu lauda puruks taldriku, mille killud vigastasid tema 18-aastase poja kätt.

11. märtsil teatati, et Tallinnas Endla tänaval toimus väidetavalt konflikt 48-aastase naise ja 65-aastase naise vahel, mille käigus lõi noorem naine vanemat klaasiga vastu pead.

5. mail kell 12.26 teatas suitsuanduri häire tulekahju ohust Võrus Vabaduse tänaval kortermajas korteris. Päästjate saabudes selgus, et pliidil kõrbesid keema jäetud munad. Ruumidest leiti magav naine.

28. juulil teatati, et Rohuneeme külas Rüstla tänaval asuvas majas lõi 39-aastane naine kruusiga oma abikaasat, 48-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi.

16. augustil kell 22.10 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Outokumpu tänavale, kus põles lahtise leegiga 5. korrusel köök. Sündmuskohale saabudes tegid päästjad korteri ust lahti ja avastasid, et inimesi korteris pole. Selgus, et korteris elav naisterahvas on puhkusel eemal.