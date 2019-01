Politsei ja päästepärlid 2018 | Kui nälg näpistab ja kurk kuivab

Politseile teatati, et 17. novembril varastas 39-aastane mees, kes on varem süstemaatiliselt toime pannud vargusi, Kohtla-Järvel Kalevi tänaval asuvast kauplusest mitu pakki kohvi. Kahju on ligi 27 eurot.

20. novembril alustati kriminaalmenetlus selles, et erinevatel aegadel oktoobrikuus on seni tuvastamata meesterahvas varastanud Raplas Tallinna maanteel asuvast kauplusest alkoholi. Vargusega tekitatud varaline kahju on ligi 80 eurot.

Kasutatud väljavõtted on pärit päästeameti ja politsei pressiteadetest.