Politsei ja päästepärlid 2018 | Neljajalgse sõbra heaks oleme kõigeks valmis

13. veebruaril kella 21.47 ajal teatati, et Viiratsi alevikus Mõnnaste teel on koer vanasse kartulihoidla sorteerimisauku kukkunud. Päästjad tõstsid looma august välja ja see jooksis oma teed.

2. veebruaril varastas 54-aastane mees Pärnus Suur-Jõe tänaval asuvast kaupluslaost kassitoitu. Politsei pidas 54-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Eile kella 12 ajal proovis 35-aastane naine varastada Balti jaama turuhoonest lemmikloomakauplusest kaelarihmu. Varguses kahtlustatav naine üritas turvatöötajate eest põgeneda, kuid turul olnud naine takistas teda. Politsei palub avalikkuse abi, et leida see abivalmis naine, sest intsidendi käigus puutus naine kokku nakkusohtliku inimesega.

Kell 13.31 teatati, et Sillamäe linnas Sõtke järve jääl mängib inimene koeraga. Päästjad tegid selgitustööd, inimene ei teadnud, et jääle minek on keelatud.

4. mail kell 8.34 teatati, et Valga vallas Jaanikese külas on suur koer tiigimudas kinni ja teatajal ei õnnestu teda välja tirida. Päästjad ajasid vooliku looma kõhu alt läbi ning tõmbasid koera välja. Seejärel viidi koer peremehe juurde garaaži toibuma.

5. juunil kella 14 paiku teatati politseile, et Valga vallas Õru aleviku kinnistule tuli purjus mees, kes sihtis relvataolise esemega õuel ringi jooksnud ja võõra peale haukunud koera. Koera haukumise peale majast väljunud peremees käskis joobes mehel lahkuda, mispeale pani võõrale õuele tulnud mees relvataolise eseme põue ning läks ära. Ärevale teatele reageerinud politsei pidas 67-aastase joobes mehe talumaja lähistel kinni ning toimetas ta esmalt arestikambrisse kainenema. Tema juurest leitud stardipüstol võeti hoiule. Ükski inimene ega lemmikloom vahejuhtumis viga ei saanud. Juhtunu üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.