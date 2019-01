Politsei ja päästepärlid 2018 | Pereväärtused muutavas maailmas

10. aprillil teatati, et Lasnamäel P. Pinna tänaval viskas 29-aastane mees kiviga oma endist elukaaslast, 34-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

19. märtsil teatati, et Sillamäel I. Pavlovi tänaval asuvas korteris tungisid 31-aastasele naisele kallale tema ämm ja äi, 57-aastane naine ja 63-aastane mees.

Täna pärast kella 12 sai politsei teate, et Pärnus Pikal tänaval asuvas kortermajas on mees ähvardanud oma poega vägivallaga. Väljakutsele reageerinud politseinikel ei õnnestunud korterisse siseneda, kuna mees oli korteri välisukse ette tõstnud raskeid esemeid ning ähvardas politseinikke noaga. Politsei külmutas koostöös päästjatega olukorra ning kohale saabusid politsei läbirääkijad, et juhtum rahumeelselt lahendada. Läbirääkijatele ei õnnestunud mehega siiski piisavalt head kontakti saavutada ning politsei otsustas juhtumi lahendada kiirreageerijate abiga.

20. juunil teatati, et Narvas Kangelaste tänaval asuvas korteris küünistas 34-aastast meest tema 31-aastane abikaasa. Mees sai viga ja tundis valu.

13. juulil teatati, et Raasiku alevikus Kannikese tänaval asuvas majas lõi 54-aastane naine pudeliga oma elukaaslast, 69-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid naise kinni.

31. juulil teatati, et Põhja-Tallinnas Sõle tänaval asuvas korteris lõi 57-aastane naine noaga oma abikaasat, 56-aastast naist ja tekitas talle kehavigastusi. Politseinikud pidasid naise kinni.

30. augustil teatati, et Põhja-Tallinnas Lõime tänaval toimus konflikt alkoholijoobes õdede, 49-aastase ja 56-aastase naise vahel.

8. septembril teatati, et 40-aastane mees lõi Pirital Vahtriku teel oma endise elukaaslase alluvat, 32-aastast meest ja tekitas talle kehavigastusi.