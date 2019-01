Politsei ja päästepärlid 2018 | Relvakangelaste hirmuvalitsuse all

Ajavahemikul 8. – 13. mai on Kehtna vallas Hiie külas asuvast talust on varastatud sepistatud pistoda graveeringuga „Põrgupõhja retk II koht“, keraamiline elektripliit Beko ja muid esemeid. Vargusega tekitatud kahju on 630 eurot.

Kasutatud väljavõtted on pärit päästeameti ja politsei tänavustest pressiteadetest.