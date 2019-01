Politsei ja päästepärlid 2018 | Rullnokkadel tegevust jagub

22. detsembril avastas piirivalvepatrull Kallaste linnas, et ühele Audile on paigaldatud sinised vilkuvad gabariittuled, mis ei vasta nõuetele. Kuna autojuhil olid kaasas ka originaaltuled, vahetas ta need kohapeal kohe ümber ja jätkas liiklemist.

25. veebruaril sai politsei väljakutse Rapla vallas Väljataguse külas asuvasse tallu, kus 35-aastane mees lasi oma sõiduki parempoolse esiukse aknaklaasi üles ning 45-aastase mehe käsi jäi klaasi vahele.

25. veebruaril sai politsei teate, et Kuressaares Tallinna tänaval jättis 20-aastane mees oma jope 24-aastase mehe kätte ja läks ise korraks samal tänaval asuvasse meelelahutusasutusse. Tagasi tulles leidis mees jope maast. Jope taskust olid kadunud autovõtmed ja parklast kadunud mehele kuuluv sõiduauto Opel Vectra.

16. juunil kella 16 ajal täitis parkimiskontrolör Tartus Turu tänava maja õuel tööülesandeid ning vormistas ühele sõidukile parasjagu parkimistrahvi, kui kortermajast väljus agressiivne võõras mees ning tõukas masina tuuleklaasile kviitungi asetanud 35-aastast naist. Peale kähmlust võõras mees lahkus.

20. juuli õhtupoolikul sai politsei väljakutse Tartus Fortuuna tänavale parklasse, kus tekkis konflikt valesti pargitud auto pärast, mille käigus lõi seni tuvastamata mees 24-aastast naist vastu pead.

25. septembri öösel varastati Võrus Roosi tänava garaažide ees remondiootel sõiduautolt Volkswagen neli ratast. Kahju on umbes 200 eurot.