Politsei ja päästepärlid 2018 | See oli päise päeva aal, pilla-palla pillerkaar

Kell 10.45 teatas pealtnägija, et Pärnu linnas Roostiku tänaval on veis jäänud tõusuvee lõksu ning ei pääse liikuma. Päästjate saabudes ujus loom üle vee kuivale pinnale ja päästjate abi õnneks vaja ei läinudki.

23. septembril kell 11.36 teatati, et Kanepi vallas Tõdu külas on kahe meetri sügavusse settekavu kukkunud mäger. Päästjad tõid hätta jäänud looma kaevust välja ja lasid ta loodusesse.

16. novembril kell 21.20 teatati, et Mustvee linnas Aia tänaval on vanasse katmata kaevu kukkunud loom. Päästjad selgitasid, et augus on saarmas. Saarmas aidati trosspüünise ja labida abil välja ning loom lahkus loodusesse. Katmata kaev piirati ohulindiga ja info selle kohta edastati vallavalitsusele.

Metsik loodus võtab võimust

10. mail kell 19:25 sai Häirekeskus teate põlengust Haabersti linnaosas, Roostiku tänaval. Päästjad tuvastasid saabudes, et põleb roostik.

Kella 14.50 ajal põles Tartus Aleksandri tn puukänd, mille päästjad veejoaga kustutasid.

Kella 22.09 ajal teatati, et Setomaa vallas Kolodavitsa külas põleb metsaalune. Päästjate saabumise ajaks oli tulekahju levinud 20 ruutmeetrile ja päästjad kustutasid selle kiirelt. Pinnase olid süüdanud metsa all tegutseva liblikapüüdja mehe käivitatud bensiinigeneraatori kuumenenud osad.

26.06 kell 20:06 teatati Häirekeskusele pommikahtlusest Pärnu linnas Oja tänaval. Teataja sõnutsi oli tema hoovis kuuseheki all karp, mis tundus ohtlik. Karp oli videomaki suurune ning pakitud musta prügikoti sisse. Päästjad sulgesid Kaevu tänava liikluseks ning piirasid ala lintidega ümber. Kohale saabunud demineerijad alustasid päästetöid väikese robotiga. Demineerijad tuvastasid, et tegemist oli karbitäie prahiga. Demineerijate hinnangul oli karp kuuseheki all ilmselt pikemat aega olnud, kuna muru oli sellele juba peale kasvanud.

5. juulil kell 20.38 teatati, et Rõuge vallas Kaku külas ajab järv üle ning vesi on elamu keldris.

18. augustil kell 16.28 said päästjad väljakutse Narva linna Entusiastide tänavale, kus põles mets lahtise leegiga.

