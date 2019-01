Politsei ja päästepärlid 2018 | Teeme ise tuhat asja

28. jaanuaril kella 2.40 ajal süttis Kambja vallas Külitse alevikus sõiduauto Audi, mis maha põles. Päästjate andmetel süttis auto hoovis sõitmise ajal ning põleng võis olla seotud ise ümber ehitatud küttesüsteemiga, kus kütusepaaki asendas kapoti alla paigaldatud kanister.

Kell 13.02 teatati, et Kohtla-Järve linnas Ahtme maanteel endise autobaasi territooriumil põleb prügi. Sündmuskohal selgus, et valvur ise süütas prügi asutuse territooriumil (auto varuosad) ja tuule tõttu läks põlema ka autovrakk, mis tules hävines.

30. novembril kell 11:17 sai Häirekeskus teate tulekahjust Tapa vallas Nõmmekülas. Päästjate tuvastasid saabudes, et vanem elanik oli kallanud kuumad söed kuivkäimlasse, millest olid süttinud nii kuivkäimla kui ka 2 m² esiku seina.

Kell 2.44 said päästjad väljakutse Lüganuse valda Vana-Sonda külla, kus inimesed ei saanud kustutada lõket. Sündmuskohal selgus, et lõke läbimõõt on 6 meetrit. Päästjad kustutasid lõket.

5. juulil kella 15.40 paiku kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis veokit Scania ning avastasid, et kütusepaak on koormarihmaga kinnitatud. Lisaks selgitati, et haagise pidurisüsteemide õhusurvepaagid on ebakindlalt kinnitatud ja haagise esiseina konstruktsioonis on läbivad praod. Sõiduk suunati tagasi Venemaale.

14. augustil kella 10.16 ajal põles Põlvas Ringtee tänaval kuusepuu ja selle alla rajatud onn. Päästjad kustutasid põlengu. Onnist leiti isemeisterdatud kütteseade.