Purjetamine vabadusse 27.

“Laev on ilmselt lahti läinud piki kogu kiilu,” sõnas Harry roidunult. “Me peame suunduma Norrasse. Sõidame tänase öö paralleelselt rannikuga ja maabume hommikul.”

Mu süda vajus samuti pilssi. Siis selline oligi meie põgenemise lõpp Vanast Maailmast Uude Maailma. Norra Ameerika asemel!

“See on sellele kõigele ikkagi häbiväärne lõpp,” sõnasin ma, “kui me lõpetame oma reisi nii kähku.”

“Lõpetada reis!” naeris Arvid. “Pagan võtaks – me ei kavatse seda lõpetada. Me teeme lihtsalt enne New Yorki jõudmist natuke remonti.”