Järgmisel päeval rääkis üks Pauli uus tuttav laevastiklaste hulgast, et too seersant on natuke napakas. See andis ilmse selgituse, kuid keegi meist polnud selle peale tulnud; me olime nii kindlad, et olime avastanud spiooni.

Pärast viienädalast teadmatust teatati meile Washingtonist, et me saame kuuekuulise külastusviisa. See ei lahendanud meie probleemi lõplikult, kuid oli ikkagi parem kui üldse viisast keeldumine – ja see näitas ka, et meie vastu tuntakse Ühendriikides sümpaatiat.