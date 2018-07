RAHVAKALENDER: Jaagup lõpetab heinatöö ja ennustab jõuluilma

Jaagupipäeva (Jakobi päev) on tähistatud kesksuvepühana, mil heinatööd on lõppemas ja viljalõikus algamas.

Jaagupipäev 25. juuli

Arvati, et Jaagup pistab raudvarda heina – seda on paha niita ja see pole maitsev. Koju toodi maagiline viljapeotäis, mis pandi aita või majapalkide vahele. Lõuna-Eestis maitsti sel päeval värsket kartulit, üldisemalt aga värsket kala. See päev andis ka juur- ja puuviljale maitse.

Milline ilm on jaagupipäeval lõunani ehk hommikupoolikul, selline talv on jõuludeni. Õhtupoolne ehk pärastlõunane ilm ennustab aga jõulujärgset ilma.