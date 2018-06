RAHVAKALENDER: Jaanipäev on suve oodatuim püha

Varsti on käes suvise pööripäeva, hullutavate valgete ööde ja lopsaka roheluse aeg. Nüüd on aeg jätta tööd ja tegemised tagaplaanile ning seda üürikest hetke nautida.

Vanarahvas teadis, et pööripäevast kuni leedolaupäevani (23.06.) täidab taevaharjal pesas istuv päike kõik elava erilise väega ja paneb inimesed rõõmsalt püha pidama.

Leedo on elurõõmu ja jõu kogumise aeg. Paljugi, mis praegu ette võetakse, on seotud sellega, et päikese ja kõige elava jõud on parasjagu väga suur. See on sobiv aeg koguda jõudu enesele, oma karjale ja põllule. Suured päevad on parim aeg saunavihtade tegemiseks, samuti kosutava heina, värvi- ja ravimtaimede kogumiseks.

Lisaks taimetarkustele leiab käesolevast Targu Talita numbrist ka valiku suviseid retsepte, samuti nõuandeid, kuidas rajada looduslikust materjalist aedu ning valida generaatorit ootamatute voolukatkestuste puhuks.