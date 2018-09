RAHVAKALENDER | Madisepäeval poevad ussid maasse

Kui kevadisel madisepäeval arvati, et ussidele ja putukatele tuleb eluvaim sisse, siis sügisesel madisepäeval arvati, et tulekul on aeg, mil putukad ja ussid teevad talvepesa, suiguvad talveunne või lähevad maa sisse. Sellest päevast kaovad ka sääsed ja kärbsed.

Sel päeval ei tohtinud tuld põletada ega vilja külvata.

Madisepäev on nimetatud püha Matteuse auks, kes oli enne kristlaseks hakkamist maksukoguja. Püha Matteus on ühtlasi ka pankurite, arveametnike ning maksu- ja tollitöötajate kaitsepühak.