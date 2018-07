Juuli teisel nädalal, 10. kuupäeval, mil enamasti kõige kibedam heinategu käib, on rahvakalendris seitsmevennapäev ja mareta- ehk karusepäev.

Mõlema kohta kehtivad ütlused, et kui sel päeval sajab, sajab seitse nädalat ühtejutti. Need on kesksuve, saakide valmimise, põllu- ja heinatöö tähiseks.

Karusepäeva aga peeti karu austamise päevaks, et metsaott karja kimbutama ei tuleks.