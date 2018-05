RAHVAKALENDER: Urbanipäevast on suurem öökülmaoht möödas

Kui suvistepühad peetud, tuleb peaaegu terve kuu sellist aega, ilma et ühtki suuremat püha või tähtpäeva ette tuleks.

Aga sellest hoolimata on looduses justkui iga päev üks püha – kõik õitseb, rohetab, siristab ja laulab.

Siiski on saabuval nädalal, 25. mail, tulekul urbanipäev. See on nime saanud paavst Urbanus I järgi, kelle surmapäevaks seda peetakse. Vanarahvas aga luges seda õigeks hetkeks, et kaera- ja linakülviga alustada. Samuti arvati, et urbanipäevast alates on öökülmaoht väiksem ja maha võib istutada ka külmaõrnu taimi.