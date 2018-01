Raudkull ja värbkakk jahivad koduakna taga

Viimased peavad jahti otse meie koduakna taga.

Kõige sagedasem tihasekütt akna taga on raudkull. Paljudele talvistele linnutoitjatele on see tegelane vana tuttav. Väikest mõõtu röövlindu peetakse küll sageli ekslikult mõneks pistrikuks. Viimaseid leidub meil talvel, aga äärmiselt vähe ja nende tiivad on märgatavalt kitsamad kui raudkullil. Kaastundlike kodanikena seavad paljud meist end kohe nõrgema ehk tihaste poolele. Aga ei tasu – vaadake ja jälgige, kuivõrd harva suudab väle raudkull mõnd väikest lindu kätte saada. Ja kui saaki üldse tabada ei õnnestu, siis on ka röövlinnu päevad loetud.

Meie teine tihasekütt on sootuks salapärasem. Euroopa väikseim kakk – värbkakk – suudab uskumatult osavalt puuvõrasse sulanduda ja seal märkamatuks jääda.