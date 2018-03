Rein Järlik 1988. aastal eetrikeelu saanud küüditamisteemalisest saatest: seda uudist kuuldes olevat ma läinud näost täiesti valgeks

Küüditamine oli nõukogude ajakirjanduses üks suurimaid tabuteemasid. Sellest lihtsalt ei räägitud. Kuid 1987. aasta 9. novembril hakkas ETV saatekavas jooksma ajaloosaate "Viiekümnendad" järjekordse osa reklaamklipp. Vaatajad said sellest teada, et 14. novembril eetrisse minev saade käsitleb just 1949. aasta märtsiküüditamist.