REISIBLOGI VIDEO: Maanteel koos lehmade ja sigadega – kuus tundi bussiga Batumist Mestiasse

Maalehe ajakirjanik Ivar Soopan puhkab Gruusias ja kirjutab sellest iga päev Reisiportaalis. Seekord siis teekond Batumist Mestiasse.

Batumi võib kohati isegi tore linn olla, aga see, mis ootab ees mägedes Svanetis, ületab kuurortlinna võlud mitmekordselt.

Mestia linna sõites jääb bussiakna taha mõnus Gruusia külaelu. Kaart ütleb, et Batumist on Mestiasse 264 km ja sõidule kulub ligi viis tundi. Koos Zugdidi linnas tehtud tunnise peatusega kulus meil sõidule natuke üle kuue tunni.

Vahepealsed teeäärsed külad oleks nagu üle-eelmisest sajandist või vaat et kaugemast ajast.

Kümneid kordi tuli maanteel laveerida lehmade ja sigade vahel. Ka mägedes, kuhu pimedas jõuame. Lehmad magasid teel ja teinud autodest välja. Bussijuht patsutas vahel läbi avatud akna lehma seljale ja käratas, et see end pisut liigutaks ning eest ära astuks.

Sõit algas nelja reisijaga, aga Zugdidist tuli 16-kohaline buss peaaegu täis. Seltskonda lisandus ka üks abielupaar, mille meespool tõmbas häbenemata kanepipläru. Bussijuht küll kutsus teda korrale, aga härra ei teinud sellest numbrit ning lõpetas rahulikult oma sigareti. Me kõik olime pisut pilves.

Kui Gruusias olles keegi kaalub seda pikka reisi ette võtta, siis võib vabalt proovida. Kui buss on täis, pole see kõige mugavam sõit, sest istmevahed on kitsad ja jalad ei mahu kuidagi ära. Meil oli enamik teest buss peaaaegu tühi ning sai end sättida nagu parem tundus.

Svaneti on Gruusia üks kaunemaid piirkondi. Mägine, sõbraliku rahvaga kant.

Lähiajal, kui õnnestub internetiga paremaid suhteid luua, saab Reisiportaalist vaadata droonivideoid ligi 3000 meetri kõrguselt mägedest ja Mestia linnast.

