Kui palju te varem Baikalist teadsite?

Kui sõitsime Tšukotkale, siis panime Baikali järve jääl korraks jalad maha. Aga ega ma midagi rohkem teadnud, kui et järv on hästi suur, vesi hästi külm, hästi puhas ja sügav.

Baikalit peetakse pühaks, venelastel on selle kohta loodud laule. Kui püha Baikal kohapeal paistis?

Jah, kohalikule rahvale on see tõesti püha paik, ja olnud seda väga pikka aega. Ümber­kaudsetele küladele on Baikal see koht, kust nad oma toidu saavad. Põhiliselt elavad järve ümbruses burjaadid, Irkutski poolel põhiliselt venelased.