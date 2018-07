REISIKIRI | Euroopast tulnu vaatab Venemaa söötis maid: siin küll näljahäda karta pole

Neil hooldamata väljadel peremehetsevad sääsed ja parmud ja puugid, inimene seal ennast kuigi hästi ei tunne. Ja ka teedel liikuvad puidukoormad näevad välja sellised kõverikest rontidest koosnevad, heal juhul vaid paberipuuks sobivad hunnikud.

Maa on söötis, aga nälga pole

Põllumajanduse kui siiski pika vinnaga ja suuri rahapaigutusi nõudva äri ajamisega suures mastaabis viitsivad tegeleda vähesed. Kohalikud ütlevad, et raha saab ka lihtsamalt teenida.

Oma tarbeks aiasaaduste kasvatamiseks või ka lihtsalt põhimõtte pärast on oma juurikaaed iga suvila juures, suurema haardega farmereid aga kohtab harva.

Ehk on põhjus ka selles, et Venemaal kuulub maa üldiselt riigile, et seda harida, tuleb maa rendile võtta. Sellega aga kaasneb taas üksjagu keerulist asjaajamist.

Lihtsam raha aga tuleb sealmailgi üha enam levima hakkavast elamuarendusest. Ostad tüki rohtukasvanud põldu, jagad kruntideks ja müüd kasudega maha. Suurtemate linnade ümbruses selliseid uusarendusi kohtab, enamasti näevad need välja küll üsna poolikud, teesid pole, tänavavalgustust ammugi, ilmselt ka mitte kanalisatsiooni.

PANE TÄHELE | Venemaa – eurooplase jaoks ostuparadiis 1 € = ca 72,5 ₽ (kaardiga makstes arvestatakse kursiks euro eest umbes 73,5 rubla, kui soovid rubalseid osta, saad euro eest umbes 71 ₽).

Liiter bensiini A95 = ca 44 ₽ (piirkonniti üsna erinev näiteks Ivangorodis 41 ₽, Peterburis 46 ₽).

Telefoni kõnekaart – 300 rubla (ca 4 €) maksva kõnekaardiga saad kuu aega piiramatuid kõnesid oma piirkonnas + 50 SMSi + 3 GB internetti.

Ühistransport linnades – keskmiselt 25 ₽ (0,35 €).

Päts leiba 15–20 ₽ (ca 0,25 €), kilepakis 2,5% joogipiim 26–28 ₽ (ca 0,38 €).

Normaalse majutuse kahele kaheks ööks leiab lihtsasti 20–40 euro eest.

Keskmine palk ca 35 000 ₽ kuus (brutosumma, maha läheb tulumaks 13%).

Keskmine pension ca 12 000 ₽.

