REISIKIRI | Hea ja kindel, kui inimese parim sõber on majavalitsus

Tõepoolest, kõiges püütakse inimesi suunata, juhtida, keelata-käskida, et mitte öelda kamandada. Ennekõike väljendub see kõikjale ülesriputatud, kleebitud, maasse torgatud siltides. Ju siis venelase arusaama järgi vajab selgitamist, et hosteli ühisköögis seisev külmkapp ongi tõepoolest холодильник, teekannul aga annab aimu silt чайник jne. Kõikjal muidugi veel lisaks suitsetamist keelavad sildid.

Tegelikult euroopalikke tavasid juurutada siiski püütakse. Olgu nende kõrvalteede kvaliteediga kuidas on, aga paljudes kohtades käivad vähemalt teede remondi- ja ehitustööd, linnades on juba maha joonistatud ka esimesed rattarajad, treppidele tehtud kaldpinnad ratastoolide ja lapsevankrite jaoks. Tihti küll kosmiliselt järsu nurga alla ja seega kasutamiskõlbmatud, aga asi seegi, et nende asjade peale mõeldakse.

Ja muide – Irboskast Pihkvasse viiv maantee on ikka palju siledama kattega kui sama tee Eestisse Luhamaa ja Murati vahele jääv lõik.

Järgneb