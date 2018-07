REISIKIRI | Idapiiritagused tüüpilised söögikohad – шаурма ja столовая

Mis suveniiridesse puutub, siis need on Venemaal paikkonda märksa paremini iseloomustavad, isikupärasemad ja asjakohasemad kui Tallinna vanalinnas müüdavad matrjoškad ja merevaigust kalakeed, mil iseenesest puudub Eestiga vähimgi seos.

Matrjoškasid kohtasin haruharva kusagil müügiriiulite tagumistes ridades. Küll aga on kohalike käsitööliste loodud rõivakraami, savinõusid, ikoone, igasuguseid tarberiistu, mänguasju.

Söögikohti leidub taseme ning toidu ja teeninduse kvaliteedi poolest seinast seina. Eriti äärelinnades on rohkesti lähis-ida ja Kaukaasia kiirsöögikohti nimetusega "šaurma" või "šavarma" (üldiselt müüakse neis lavaši sisse keeratud liha, mida grillitakse).

Kohalikud räägivad teatud seaduspärasusest, et nagu kusagile selline "šaurma" tekkib, kaovad sealt kohe hulkuvad koerad ja kassid. Ei kinnita ega lükka ümber, aga targu maitseelamusi proovima ka ei kibelenud.

Siis on Venemaal veel täies hiilguses säilinud selline nähtus nagu столовая (söökla). Kes mäletab, see teab, et seal tuleb võtta kandik, valida endale letilt jooki-leiba-salatit-magustoitu ning küsida kokatädi käest, siis eraldi suppi-praadi.