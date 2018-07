REISIKIRI | Venemaal tõmbab kirik turiste ja müügimehi

Üks liik külalisi, keda ma siiski kaldun samuti turistideks nimetama, on Petseri kloostrisse saabuvad palverändurid. Nende jaoks on linnaservas, vaevalt kilomeeter Eesti piirist, sisse seatud spetsiaalne palverännukeskus, kuhu nad bussidega üle suure Venemaa kokku tuuakse, kus neid majutatakse ja kust kõik siis kambakesi kloostrisse siirduvad.

Palverändamine käib muidugi raha eest ja vahendajate kaudu, mis kokkuvõttes kujutab endast puhtal kujul turismiäri, nimetatagu seda siis kuidas tahes.

Julged oravapoisid ja -plikad

Petseri kloostri pargis istuma vajudes kostis kusagilt ülalt kohe kõrvu krabistamist. Orav. Ja järgmisel puul veel üks ja ülejärgmisel kohe kaks tükki koos.

Samas seletas silm ka põlispuude latvadesse paigutatud omapäraseid pesakaste. Kõikjal murdu oravaid.

Üks kloostri valvuritest seletas, et oravad toodi mõne aasta eest Kanadast, umbes poolsada tükki. Nüüdseks on nad jõudsalt paljunenud ning neid elab neid Petseri kloostri jumaliku kaitse all sadu. Loomakesed on julged, esinevad inimestele ja käivad aeg-ajalt oma söögipaikades einet võtmas. Lahe.

Järgneb