Ronk ja hallvares on linnuriigi intellektuaalid

Selliste kriteeriumide järgi peetakse maailma kõige intelligentsemateks lindudeks papagoisid ja vareslasi.

Nende lindude sooritusvõimed on paljude ülesannete lahendamisel võrreldavad inimahvidega või koguni 5–7aastaste inimlaste omaga. Seekordses linnuriigis räägimegi Eesti kõige nutikamatest lindudest.

Ronkade aju ja kehamassi suhe on lähedane šimpanside omaga. Neil on hästiarenenud võime oma tegevust planeerida ja oskus kasutada toidu hankimiseks ka primitiivseid tööriistu.

Hallvares on üks meie tuntumaid linde. Kohanemisvõimeliste lindudena tunnevad nad end inimese naabruses hästi. Süüa leiavad nad prügikastist, kuid õpivad toitu näppama ka koerakausist või välikohvikust.