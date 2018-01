Rumala jumal on jumala rumal!

Kanaküla prefektuuris möödus aastavahetus taas töiselt. Kuna ilm oli uusaastaööl samasugune nagu jaanilaupäeval, otsustasid komissarid Metsis ja Viktorov ning prefekt Kask pärast ametliku tööpäeva lõppu minna jaoskonna lähistel asuvasse metsatukka sõnajalaõit otsima. Kuna Kask oli hiljuti hulkuvaid kasse jälitades jalga nikastanud, pakkus Viktorov, et ta viib meeskonna kohale oma autoga. Metsis puikles vastu, kuid Kask oli alluva lahke pakkumisega päri. Selleks et lühike ametisõit asja ette läheks, otsustasid mehed ka Ikla SuperAlkost läbi põigata, et sõnajalaõie otsimine lõbusam oleks.

Kahe tunni pärast tagasi jõudnud, andis Kask alluvatele käsu hargneda. Et pea kogu ostetud jook oli tagasiteel alkoholisisalduse kontrollimise eesmärgil ära joodud, oli meestel tuju hea ning töö võis alata.

Kask liikus madalamate põõsaste vahel roomates ida poole, kust ta suvel sõnajalaõie leidnud oli.