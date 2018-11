“Runneldamine” Tartu moodi Hando Runneli auks ja kuulajate rõõmuks

Jüri Aarma jyri.aarma@maaleht.ee RUS

Eestis on palju muusikuid, keda on inspireerinud Hando Runneli luuletused. Terje Lepp

Tema loomingusse on meloodia juba sisse kirjutatud, põhjendavad muusikud, miks nii paljud Hando Runneli luuletused on rahva südamesse jõudnud just viisi valatuna. Ja lavadelt on neid laulnud Kukerpillid, Ruja, Justament, Hampel­mann ning hulganisti soliste peale selle.