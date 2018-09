Saaremaa muinasobservatoorium – nii püha paik, kui üldse olla saab

Ussikivi Saaremaa muinasobservatooriumis. Kohaliku ussikultuse konteksti asetub see kivi kahtlemata. Kui viisnurk on emajumala sümbol, siis madu on emajumaliku tarkuse võrdkuju. Kivisse jäädvustunud madu maa peal ja Põhjamao nimeline tähtkuju kõrgel üleval, kus tema Põhjanaela ümber ringi käib, kuulusid kumbki muinasobservatooriumi vardjate huvisfääri – samuti kui kiviviisnurk all ja Venuse viisnurk ülal.

Foto: Pentti Muhonen