Sajaga kümnesse!

Hiljutine valentinipäev, mida tuntakse ka sõbrapäeva nime all, peaks olema sõpruse ja armastuse päev, kuid paljudes töökollektiivides tõi see kaasa hulganisti solvumisi, pisaraid ja koguni ahistamist.

“Meie koolis töötab 47 naist ja üks mees,” selgitas “Naerile” antud eksklusiivintervjuus tundmatuks jääda sooviv naisõpetaja Aino Kõvamees (47), kelle sõnul tõi sõbrapäev nende kooli ainult tüli.

“Meie naispere valmistus sõbrapäevaks suure põhjalikkusega,” jätkas ta. “Panime selga oma parimad riided, tegime soengud pähe, värvisime huuled. Sõbrapäeva hommikul õpetajate tuppa kogunedes lootsime, et poiste kehalise kasvatuse õpetaja, kes on meie ainus meesõpetaja, pöörab meile tähelepanu, et me võiksime end sel päeval hästi tunda. Kuid Priit käitus nagu tõeline mats.