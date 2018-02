Sirje Pakler ja Ilme Ainu on Vastseliina Käsitööühingu eestvedajad ning neid seob eriline kiindmus lapitöö vastu. Ilme on ühingusse koondanud üle 20 huvilise, üksteist toetades ja kogemusi vahetades on kätt harjutatud juba üle kahekümne aasta. Üheskoos tekkiski tegusatel naistel mõte teha Eesti 100. sünnipäevaks lapivaip, mille teema on „Minu Eesti täna”.

Idee oli selles, et kui 100 inimest teevad ruutmeetri suuruse vaibakese, siis kokku pannes saabki sajameetrise vaiba.

Vastseliina Käsitööühing ja Meieselts Meroos saatsid lapitöö tegijatele üleskutse eelmise aasta augusti viimastel päevadel. Vaipade tegemiseks oli osalejatel aega kaks kuud.