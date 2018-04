Sakslanna lahkas doktoritöös Eesti ääremaad: oma kodukohast viis mind eemale ääremaa kuvand

Seega on neil aruteludel tihti poliitiline varjund, mis muudab debati millekski enamaks, kui nii-öelda süütuks ääremaastumisprotsesside aruteluks.

Ääremaa kuvandi puhul tundub tegemist olevat keskuse debatiga, leiab Bianka. Foto: Jaanus Lensment

Kes ääremaa kuvandi loomisega tegelevad?

Kui me vaatame arvamusliidrite näitel, kes on need inimesed, kes loovad ääremaa kuvandit, siis tundub tegemist olevat keskuse debatiga, ehk et meediadebatis saavad sõna rohkem autorid, kes esindavad linna või suurlinna asutusi. Vähem saame lugeda nendest inimestest, kes võitlevad iga päev ääremaastumise probleemidega.

See peegeldab mingil määral ka teatud ühiskondlikku hierarhiat, mille tõttu tasuks tulevikus mõelda selle peale, kuidas kohalikke inimesi rohkem kaasata ja nende vaatevinklit kajastada. Siin tahaksin ka rõhutada, et meedia on ainult üks platvorm, kus kuvandit luuakse või taasluuakse.

Ning teised platvormid on?

Teisi platvorme võime leida näiteks poliitikavaldkonnas ehk arengustrateegiates või poliitilistes aruteludes, turistidele suunatud materjalides, sotsiaalmeedias, teadusartiklites ja raportites, aga – mis on kõige olulisem – ka igapäevaelus. Kuvandeid loome meie ise: vanemad ja kooliõpetajad, sõbraringis, seltsides, naabritega rääkides, külalisi vastu võttes ja nii edasi. Igapäeva diskursustel on tegelikult üsna suur roll, mis on siiamaani veel vähe uuritud.

Luuakse kuvandit teadlikult või on see arutelude kõrvalnähtus?

Kas seda kuvandit luuakse teadlikult – see on põnev küsimus. Intervjuudes, mis viisin läbi erinevate arvamusliidritega, sain teada, et osaliselt jah, eriti sel juhul, kui tahetakse negatiivset kuvandit ümber lükata. Kui me vaatame aga meediadiskursust üleüldse, siis leiame tihti korratavaid stereotüüpe ja klišeesid, mida kasutatakse pigem harjumusest. See hõlmab ka tavalist ääremaa maakohtadega võrdsustamist.

Oma uuringus tahaksin kahtluse alla seada, et selline ääremaa käsitlus on iseenesestmõistetav või vältimatu. See töötab pigem kui kuvand, või teatud viisil ka häbimärk, mis võib süvendada ääremaastumisprobleeme.

” Isegi üks ja sama inimene võib mõlemat strateegiat kasutada vastavalt olukorrale – näidates turistidele ühte pilti ja pöörates toetusrahasid taotledes tähelepanu hoopis teistele teemadele.

Kas kuvand pigem takistab maapiirkondade arengut?

Vastaksin pigem jah, kuna kuvandist mõjutatud otsused võivad tugevdada juba olemasolevaid käegakatsutavaid probleeme. Näiteks võib tuua turistide otsust külastada või mitte külastada teatud piirkondi, kuna neid seostatakse negatiivse kuvandiga. Sel juhul jäävad piirkonnale turistidega seotud tulud saamata. Kuvandi mõju võiksime aga leida ka kohalikus igapäevaelus, näiteks küsimustes, kas soovitatakse noortele pärast kooli lõpetamist jääda või lahkuda. Või elanikkonna usus enda piirkonna tulevikku, mis võib mõjutada nende motivatsiooni selle nimel ise tööd teha.

Uurisite ka konkreetseid piirkondi. Kuidas nad seal oma kuvandiga tegelevad?

Jah, peale meediaanalüüsi järgnesid kaks juhtumiuuringut, nii Mulgi- kui ka Setomaal, mis viidi läbi selleks et aru saada, kuidas ääremaa kuvandiga toime tullakse. Konkreetselt leidsin kaks erinevat toimetulekustrateegiat. Üks on kuvandi ümberpööramise strateegia, kus kasutatakse juba olemasolevat ääremaa kuvandit kui ressurssi ja öeldakse, et just selle tõttu on meie piirkond nii huvitav, just selle tõttu õnnestus meil pärimuskultuuri ning puutumatut loodust säilitada. Sellel strateegial võiks Eestis olla suur potentsiaal kuna maarahva olemus tundub olevat tähtis osa eestlaste identiteedist. Samas aga kaasneb selle strateegiaga oht idealiseerida või varjutada kohalikke materiaalseid probleeme.

Teine oleks strateegilise enese-ääremaastumise strateegia, kus kasutatakse ääremaa kuvandit selleks, et rõhutada piiratud kohalikku võimekust üksi lahendada ääremaastumisprobleeme, kuna tänases globaalses maailmas on probleemid alati mitmetasandilised. See võib anda ka võimaluse rääkida ausalt enda kitsaskohtadest ning selle kaudu leida ka lahendusi. Samas riskeeritakse sellega enda piirkonda häbimärgistada.

Üks strateegia on Setumaal ja teine Mulgimaal?

Nii nagu inimesed on erinevad, on ka need diskursused, mida kasutatakse, erinevad. See tähendab, et me ei saa neid nii-öelda piirkondlikult üldistada. Leiame nii ümberpööramise, kui ka enese-ääremaastumise strateegiaid mõlemas piirkonnas. Isegi üks ja sama inimene võib mõlemat strateegiat kasutada vastavalt olukorrale – näidates turistidele ühte pilti ja pöörates toetusrahasid taotledes tähelepanu hoopis teistele teemadele. Seljuhul võib ka enese-ääremaastumine olla nutikas, isegi kui see kõlab kuvandi mõttes olevat väga julge strateegiana.

Mõlemad strateegiad näitavad, et tuntakse kohapeal vajadust reageerida olemasolevatele ääremaa kuvanditele. Kuna see ei ole aga enamuselt kohapeal loodud, kaasnevad iga strateegiaga jällegi oma piirangud. Piirangute tõttu võib mõelda ka küsimustele, kas vastutust nii ääremaa kuvandi kui ka ääremaastumisprotsessidega tegutsemiseks peaks, ja saaks, võtma ainult maapiirkonnad ise.

Lisaks kerkib ka küsimus, mis on olukord kuvandi mõttes nähtmatutes piirkondades, mis on selles mõttes ääremaastunud, et nendest üldse ei räägitagi - isegi mitte negatiivses valguses.

Kas aprillikuine lumesadu on ääremaal ja keskuses erinev? Foto: Jaanus Lensment