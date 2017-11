Salme Reek – suur väike naine

See pilt sai maalitud eelmise tööga võrreldes täpselt aasta hiljem, 9. märtsil 1993, märtsipommitamise aastapäeval, saates “Mõttemaal”. See oli ühe hooaja pikkune saatesari ja oli üpris loomulik, et jõudsime Salme Reegini. “Ma olen elus palju armastanud ja mind on armastatud, kuigi ma ei ole armastaja tüüp,” rääkis Salme toona saates “Mõttemaal”.

Võttepaigaks sai Enelin Meiusi maja. Oli üks selline sõpruskond – Salme Reek, Urmas Ott, Enelin Meiusi ja Aapo Pukk. Millegipärast olin ma sellesse ringi sattunud.

Käisime koos igas kuus korra või paar ja seda paari aasta jooksul. Tavaliselt oli see pidulik õhtusöök. Salme rääkis, Urmas rääkis, Enelin rääkis ja Aapo rohkem kuulas.