See maailm ja see teine – maa ja ilm

Hiljem saab sellest poisist muuseumi vangilaagri juhataja. Need on ainsad argised märgid “Käbikoja” maailma alguse ja lõpu loomise mänguilmas. Luuakse päris maailm, mis tänapäevast kadumas või ammu kadunud. Kuusk on alguses käbi sees. Millal ma või millal me sellest viimati mõtlesime...

UUSLAVASTUSED ”Pelgan iga vihmapiiska” ja “Käbikojas” Tiit Aleksejevi näidendi “Pelgan iga vihmapiiska” lavastaja on Madis Kalmet. Osades: Inga Salurand, Guido Kangur, Robert Annus, Markus Luik. Kunstnik Jaanus Laagriküll, valguskunstnik Priidu Adlas (Vaba Lava), videokujundajad Ann Einberg ja Tauno Makke, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov (Ugala). Esietendus 12. mail Eesti Draamateatri väikeses saalis. NO 30,5 lavastuses “Käbikoda” on laval kolm naist. Nende suud avanevad, kurgust on paista meile tundmatute inimeste näod. Ka nende suud avanevad. Sealt on paista nende esivanemate näod. Nendegi suud avanevad. Algab laul. Neis lauludes lennatakse üles ja puuritakse end sügavale, tõmmatakse end lõhki ja pannakse uuesti kokku, nähakse nägemusi ja iseend, armastatakse ja reinkarneerutakse oma lapse kõhus. Osades: Eva Koldits, Marika Vaarik, Anne Türnpu. Ja Hendrik Kaljujärv. Laulud. Ainult neli korda. Esietendus oli 11. mail, mängitakse veel 30. ja 31. mail ning 1. juunil.

Arktiline kliima ja põhjatuul

Huvitav, et draamateatris sõnastatud vihmapiisa pelgus on soome-ugri naiste ühe omadusena ja erinevusena teistest maailma naistest sisse kirjutatud “Käbikoja” kavalehte. Seal on trükitud Art Leete ühes aastataguses Sirbis ilmunud artikkel soome-ugri naistest.

Art Leete viitab XVIII sajandi keskel tegutsenud Soome keeleteadlasele Matias Castrenile, kes oksa- ja lõkkesöeprõksude suhtes tundlikke naisi suureks iseloomustab: “Siin ilmneb Castreni arust soomeugrilaste võime mõjutada inimolemust muutunud meeleseisundite ja hingejõu erakordse pingutuse kaudu.” Soome-ugri naiste olemust on mõjutanud arktiline kliima ja põhjatuul.

Kavaleht nimetab “Käbikoda” laulukavaks. Seda see tõepoolest on, aga kuna tegu on handi naiste päris lauludega, mida esitavad kolm eesti naist, kes teavad, et need on seisundilaulud, saab seisundi loomine, kiired toonivahetused ja teekond laulu sisse ning seal olemine nähtavaks. Just selleks, mis teater selle sõna kõige algsemas ning paremas tähenduses on.

Võiks öelda ka nii, et NO laval tekib praeguseks nii teatris kui elus väljasuremisohus olev maailm. Põlised, igavesed väärtused ärkavad ellu ja puudutavad. Just näitlejad teevad vana asja olemust tajudes ja seda edasi andes samas laulukava väga kaasaegseks teatriks.

Naised tulevad kontsade kõrguselt maa peale, panevad jalga villased sokid ja pähe kandadeni ulatuvad patsid. Kasutavad helide loomiseks laulvaid kausse. Rütmistada aitavad nende loodavat maailma nii plekkämbri sanga kriiks kui põdrarakendi juhtimiseks vajalikud pikad kepid.

Mingil imelisel moel on ka lavaruumi põrand võimendatud, kõik mängib kaasa, sosinad ja karjed, kraaksatused ja puhtad toonid. Korraks, tänapäeva võrdlusi kasutades, on laval häältepaabel – naised räpivad ja on ooperiprimadonnad. Nad on šamaanid, nõiad, maagid, muutujad, kuuljad ja nägijad.

Kui juba läksin argiseks, siis ei saa jätta olemata uhke, millised hääled neis näitlejates peidus on – sada varjundit ja sama palju veel. Kõrgest ja kiledast rämeda ja karedani – need tundetoonid! See ülim professionaalsus ja näitlejahääletehnika valdamine. Naised nõiuvad publiku ära. Võtavad endaga kaasa.

Kui keegi on maailm, selline isikustatud ja elav, siis ta on teile – Eva Koldits, Marika Vaarik ja Anne Türnpu – rohkem tänulik, kui me arvata julgeme. “Pole maailmas rahu, / pole ilmas und /.../ Tahan hoiatust rahval öelda / kõik, mis elab, las elama jääbki / kõik, kes vetes, las ujuvad aina / las jääb loodu kõik sedasi alles / nagu oli, nii olgu ja saagu / ärge jätke vaid häda ja valu oma lastele / säästke maailm / nagu aegade alul see oli.”