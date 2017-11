SELGITAV VIDEO | Miks on raske jooksvat inimest jalga tulistada

Paar päeva tagasi Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud sündmus, kus korrakaitsja oli sunnitud nugadega vehkinud inimest tulirelvaga tõrjuma, vallandas kärarikka diskusiooni - miks politseinik ründajat ometi jalga ei tulistanud?

Taktikalise laskmise keskuse ekspert ja juht Martin Bahovski selgitab, miks on väga raske jooksvat inimest just ning ainult jalga tulistada ning kas sellest ründaja peatamiseks ka mingit abi on.