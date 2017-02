Üle-eestiline muuseumiöö toimub tänavu 20. mail ning kannab pealkirja "Öös on mänge". Eelmisel aastal avasid muuseumiööl uksed 198 muuseumi ja mäluasutust ning ööst võttis hoolimata vihmasest ilmast osa rohkem kui 106 000 inimest.

Aasta suurima Eesti muuseume ühendava ettevõtmise teema on sel korral inspireeritud laste ja noorte kultuuriaastast. Ent muuseumid vaatavad öö programmi planeerides teemat palju laiemalt ning erinevatest vaatenurkadest. Muuseumiöö publik saab teada, milliseid mänge on Eestis läbi aja mängitud, olgu need siis rahvamängud, spordimängud, laua-, tagaajamis-, rolli- või keksumängud. Aga milliseid mänge mängivad erinevad loomad ja linnud? Milliseid pille mängivad muusikud? Millised poliitilised mängud on Eestit läbi ajaloo raputanud? Kuidas roboteid mängima õpetada? Millised on sõnamängud? Mida mängitakse üksi ja mida mitmekesi? Milliseid mängud olid populaarsed viiekümnendatel, millised üheksakümnendatel, ja millised püsinud muutumatuna juba sadu aastaid? Kuidas me homme mängime?

Hetkel pannakse alles muuseume kirja, kes muuseumiööl uksed lahti teevad, aga mitmetes muuseumides käib samas juba praegu tihe töö – koostatakse öö eriprogramme, sest rohked õpitoad, erilised ekskursioonid ja võimalus mõnd eksponaati hoopis uue nurga alt vaadata on need põhilised asjad, miks maikuus koos sõprade ja perekondadega kodust välja tullakse.

See, mis igas muuseumiööl avatud muuseumis täpselt toimuma hakkab, selgub märtsi lõpuks. Programmis osalevad muuseumid – neid on varasematel aastatel olnud veidi alla 200 – avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Igal aastal on muuseumiööl oma uksed lahti teinud ka järjest suurem arv teisi näitusepaiku, arhiive, kirikuid, mõisahooneid, aga ka loodusharidusega seotud paiku – üht või teistpidi on kõik muuseumiöö programmis kaasa löövad paigad alati teadmiste, ajaloo ning mäluga seotud.

Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing ning ICOM Eesti. Esimesel korral oli muuseumiöö juhtlauseks "Öös on asju", 2010. aastal "Öös on lugusid", 2011. aastal "Öös on aardeid", 2012. aastal "Öös on kino", 2013. aastal "Öös on inimesi", 2014. aastal "Öös on tähti" ja 2015. aastal "Öös on muusikat" ning 2016. aastal “Öös on laineid”. Täpsemat infot muuseumiöö kohta saab veebilehelt www.muuseumioo.ee ja Facebookist.