„Seltsimees lapse“ nimiosaline: esimesele võttele läksin soengu ja ilusate riietega, aga need vahetati kohe ära, sest olin liiga puhas

Maalehe eksklusiivintervjuu filmitegemise tulest, veest ja vasktorudest läbi käinud seltsimees lapse, 3. klassis õppiva Helena Maria Reisneriga, mis on mitu korda huvitavam kui keskustelu mõne kalestunud ametniku või päevinäinud poliitikuga. Stalini päikese all sirgujat kehastava vaba Eesti lapse kõrval oli arutelus abiks isa Jaanus Reisner. See, kuidas laps ja täiskasvanu oskavad poole sõna pealt jutujärge üle anda, iga teemat täiendada, aina uutest aspektidest avada, on omaette lugemisväärtus.