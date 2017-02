USA vlogger ja BMX-rattur Austin Augie, kellel on Youtube'i kanalis muljetavaldav jälgijaskond, laadis Tallinnas käimisest üles kolm videot, kus ta kiidab nii meie vanalinna kui ka Simple Sessionit.

Kuigi ta on natukene nördinud, et ei saa taksoga vanalinnas igale poole sõita, on ta rõõmsalt üllatunud, et tema majutuskohast mõned meetrid eemal on tore kohvibaar August, kust saab New Yorgis pakutavaga võrreldavat kohvi.

Tallinna vanalinn meenutab Austin Augile Harry Potteri filme ning vanalinnas asuv airbnb majutus meeldib mehele samuti. Lisaks on Simple Sessionil osalejatega peod Tallinna vanalinnas kõige rajumad, mida ta teab. Need on isegi nii rajud, et Austin murdis pidutsedes ribi ning see võis olla ka üheks põhjuseks, miks ta kvalifikatsioonisõitudel viimaseks jäi.





BMX-ratturite seas on Augie videoblogid väga kuulsad ja viimast postitust, mis sai üles laetud alles eile hilisõhtul, on tänaseks vaadatud juba üle 33 600 korra.