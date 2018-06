Sissi ema Maris Benita: süda ütles enne finaali, et kõik on väga hästi ja suur võit juba olemas

Sissi tulevikust rääkides ütles, Maris Benita, et näeb teda ikka laval, seda eriti pärast viimast kahte kuud. “Lava on tema kodu, seal ta tunneb ennast hästi ja see tuleb tal hästi välja. Ta suudab inimesi käivitada. Loovus on suur osa temast,” rääkis Sissi ema.

Mingit suunatud kasvatust tütar tema kinnitusel selleks ei saanud.

“Kui ta sündis ja me talle nime panime, siis ütles minu tollane tööandja, et mõtlete juba varakult ette ja panete talle lavanime. Selle nimega aga oli nii, et see oli mul juba 13 aastaselt välja mõeldud tänu Saksa filmile “Sissi”, mis rääkis Austria-Ungari kuningannast ja see ei olnud kuidagi seotud lavaga,” rääkis Maris Benita. “Teadlikult oleme ikka kasvatanud tarka, intelligentset, empaatiavõimelist inimest.”

Sellest, et tütrel on muusikapisik, sai pere aga aru juba siis, kui tütar jalad alla võttis.

“Iga tema tegevus käis koos ümisemisega ja väike laul oli alati asja juures. Sissi on Ave Kumpase juures laulmist õppinud juba 2 -3 aastasest saadik,” ütles ema.

Ka vanade videote pealt on näha, et kui mõni laps jäi vanematele esinedes lauluga hätta, siis õpetaja kutsus ikka Sissi appi, kes aitas juba väiksena teistel saada üle esinemishirmudest — tal endal pole lavahirmu kunagi olnud.

Sissi vaatas kõik saated üle

Viimased kaks aastat on Sissi ema sõnul meeletult tööd teinud. “Kodus pole hetke, kus ta ei istuks klaveri taga, kus ta ei looks, ei mõtleks. Selle saate ajal on ta palju teinud just taustatööd. Ta oli juba alguses tugev, aga ta hakkas töötama nende nõrkustega, mis selle saate jooksul selgusid ja millest ta ilmselt isegi teadlik ei olnud,” kirjeldas ema. “Sissi vaatas saate järgi, tegi sealt omad tähelepanekud, kuulas kommentaare ja töötas konkreetselt nende probleemide kallal. Kindlasti on ta tohutult tahtejõuline. Ta on valmis töötama ja pingutama eesmärgi nimel, mida soovib saavutada.

Mina olen arvamusel, et kui Looja on andnud ühele inimesel annet 50 % ja teisele 90% , siis see 50 % andega inimene, kes teeb meeletult tööd jõuab kaugemale, kui see rohkem andekas, kes nii palju vaeva ei pea nägema. Kui lased enda ande peal liugu ja ei arenda seda, siis kaugele ei jõua.”

Superstaari saade langes kokku Sissi eksamiperioodiga, mis oli üsna koormav. Näiteks inglise keele eksamile läks ta otse Soome laevalt ning sooritas selle väga hästi.

“Eks Sissi tulevik on ikkagi muusika päralt,” kordas Maris Benita peale superfinaali juba varem öeldut.

Fännid tahaks sõbrustada

Sama loodavad Sissi fännid. Paljud Viimsi elanikud on kuulnud teda laulmas varem kooliüritustel, kuid suurem osa Eestist avastas neiu endale alles saatest.

Viimsis elav Maiken Hass ütleski Maalehele, et hoiab tüdrukule pöialt küll ka seetõttu, et Sissi oma valla elanik, kuid siiski mitte ainult — Sissil on võrratu hääl, suure ulatusega ja mõnusa madala tämbriga. “Teda on hea kuulata. Minu arvates on ta lihtsalt sündinud lavale,” rääkis naine.

Kaks nooremat kurba fänni Berit Pikner (12) ja Sandra Merivälja (11) leidsid peale viimast saadet, et tulemus oleks võinud siiski teine olla, kuid ei kaotanud lootust teda peagi laval näha.