Tallinnas Bekkeri sadamas ehitatud hävitajast Avtroil sai 1919. aasta jaanuaris Eesti laev Lennuk. Eesti Filmiarhiiv

Kui 1933. aasta suvel jõudis avalikkuseni, et Eesti valitsus on müünud Peruusse kaks miiniristlejat – Lennuki ja Wambola –, puhkes pahameeletorm. Kahtlustati, et riik on laevade eest liiga vähe raha saanud ja vahendajad teeninud kõvasti hõlptulu.