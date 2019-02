Sõbrad ja sõprus eesti vanasõnades. Ütle, kes on su sõbrad, ...

Leidub aga ka ütlusi, milles sõprust või hingesugulust peetakse olulisemaks kui veresugulust. Näiteks on eesti folklooriski tuntud Vana Testamendi õpetussõnade hulgast pärinev ütlus “Parem sõber, kes ligi, kui vend, kes kaugel.”

Samasse ritta kuuluvad ka tõdemused “Sõber ligidält om inämb kui veli võõralt maalt.”, “Sõber om paremb kui sõsar.”, “Sõber on parem kui kõige ligem ligemene.”, “Üks hea sõber on änam kui üheksa sugulast.”, “Parem hia sõber kui halb sugulane.”

Sõpruse teema on üldinimlik ja tänapäevalgi võib minna nii, et sugulastega ei suhelda, küll aga on ühisosa olemas sõpradega: “Sõber aitab sõpra, aga vend, kes venda aitab, on alles sündimata.”

Terve hulk eesti vanasõnu juhatab, mida teha või kuidas käituda, et sõpra saada ja hoida. Muidugi on sellistes tarkuseterades esiplaanil positiivsust rõhutavad jooned: “Rahuline süda ja rõõmus nägu kogub omale palju sõpru.“, „Lahke silm leiab sõpru.“, „Lahke suu teeb palju sõpru.“, „Kes sõbru tahab saada, peab ise sõbralik olema.“, „Tahad, et sõber piaks hea olema, siis ole sina enne.“

Leidub hulgaliselt klišeesid, mis tõstavad kilbile vana sõpruse ja vana sõbra: „Vana sõber on kui varn seinas.“, „Vana tee, vana sõber.“, „Vana viha ja vana sõprus – neide juure ommava sügävä.“, „Parem vana tuttav kui uus sõber.“, „Üks vana sõber on parem kui kaks uut.“, „Parem üks vana kui hulk uusi.“, „Ärä unesta vana sepra, uus ei ole vana vastane.“

Vanasõnad on tihti üksteisele vastandlikud, niisiis pole üllatuseks mõnedes elutarkades tähelepanekutes peituv järeldus, et sõpra ei tohigi liialt usaldada ja ka sõber võib olla salakaval. Huvitaval kombel ongi sõbra-teemalistest rahvatarkustest kõige populaarsem lausa üle 200 arhiiviüleskirjutusega tarkusetera „Sõber sõbra naha koorib“.

Lisaks rõhutab sõpruse varjukülgi terve hulk muidki rahvalikke mõtteteri: „Igat sõpra ei või usaldada.“, „Annad sõbrale suu, siis ära anna südant.“, „Mis sa ei taha rääkida vaenlasele, seda ära räägi ka sõbrale.“, „Ära usu sõbra silma ees, vaid seila taga.“, „Hoia sõbra iist, vainlase iist tiiät muidogi hoita.“, „Avalik vaenlane on parem kui sala sõber.“, „Sõber sülitab sõbra tasku.“, „Sõpr sõbra käpistäs, naabri naba lõikas.“, „Head sõbrad ikka oma nahka nülivad.“, „Sõber koti naaber.“, „Ise oleme sõbrad, kaup on võõras.“

Olgu selle eelöelduga, kuidas on, ent lõpetuseks on siiski tähtis rõhutada vanasõna „Tõsist sõpra tuntakse hädas“. Ükskõik kas sõpradel on üksteisega rohkem sarnasusi või erinevusi!