Sõda Ukrainas ning soov kogeda midagi põnevat ja seikluslikku ärgitab Kaitseliitu astuma

Krimmi okupeerimine ja sõjategevus Ukrainas 2014. aastal muutsid Eestis tuhandete inimeste suhtumist oma riigi julgeolekusse. Tollal 30aastane Õie-Mari Aasmäe oli üks neist, kes astus Kaitseliitu.

Võrumaa kaitseliitlane Mihkel Puusepp leiab, et Kaitseliidus tegutsemine on panustamine mitte ainult enda, vaid kogu riigi heaks.

“Tundsin, et mul on kaitseväest omandatud teadmisi, mida noortele edasi anda,” ütleb väikeettevõtlusega leiba teeniv Roger Vinni, kes juhatanud nii kauplusi kui tegelnud autovärvimisega.

Põlva kirikuõpetaja Toomas Nigola peab kümmekond aastat tagasi Kaitseliitu astumist igati loogiliseks käiguks, kuna isamaaline meelsus on tal juba kodust kaasa tulnud.