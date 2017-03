Sõltumatu Tantsu Lava võtab kevadet vastu veidra linnulauluga

Greenfield'i sündmustesarjas toimub täna kell 19 Telliskivis kevade alguselaul "Juba linnukesed" -- linnukesteks on Aita Vaher, Marita Lumi, Erik Alalooga, Siim Aimla, Kristjan Haljak, Sulev Oll, Silver ja Ekaterina Soorsk, Erki-Andres Nuut ja Jürgen Rooste. Õhtu on kõigile tasuta.

Heli- ja häälekunstnik Aita Vaher on võlur, suurkuju tsirkusevallast, kes seekord loob häälega tolle maailma. Marita Lumi mängib oma kannelseelikul: 90 keelega koonuselisel keelpillil, mis on ühtlasi ehe ja rõivastusese. Ta usub, et kaunid kunstid on arenenud alati ühes hoos, vaid viimasel aastasajal on nad lahku lahterdatud.

Õhtu pikim ja raevukaim ülesastumine on viimasel ajal harvem Viljandist Tallinna eksiva Erik Alalooga industriaal-loits "Metronoomiline luupainaja" -- vaikuse reorganiseerimine mateeria ja masinate abil. Alalooga tööriistapargi moodustavad intuitsioon, irratsionaalsus ning kultuurilise taustamüra ignoreerimine.

Poeetidest on laval Eesti lüürilise kurbluule viimane esindaja, eelmise ajastu jäänuk, kiviajast lahti löödud kild, lahe mahedik Sulev Oll ja noorema põlve esidekadent ja sürride piltide manaja Kristjan Haljak, koos džässivõluri Siim Aimlaga.

Ja et see on ikkagi tantsulava, siis tantsivad Silver ja Ekaterina Soorsk.

Erik Alalooga ja tema pillid STL