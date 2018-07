Soojem kliima annab eelise väiksematele isenditele

Saksa bioloog Carl Bergmann jõudis ülemöödunud sajandil imetajate suurusi võrreldes seaduspärani: mida soojem on kliima, seda pisemad on mingi liigi isendid, ja vastupidi – külm soosib suuremaid isendeid. See on lihtne füüsika: mida pisem on loom, seda suurem on tema kehapindala ja -ruumala suhe ning tõhusam soojusvahetus.