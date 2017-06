Suri Rootsi filminäitleja Michael Nyqvist

Filminäitleja Michael Nyqvist, kes mängis Stig Larssoni Milleniumi-triloogia põhjal tehtud filmides Mikael Blomkvisti, suri 56 aasta vanuses kopsuvähki.

2003. aastal mängis Nyqvist Oscarile nomineeritud filmis "As It Is in Heaven" peaosa, dirigent Daniel Dareust. Eestis on sama rolli mänginud Indrek Sammul lavastuses "Nii nagu taevas".

Nyqvist on mänginud ka mitmetes Hollywoodi filmides nagu "Mission: Impossible - Ghost Protocol" (2011), "John Wick" (2014) ja "Frank and Lola" (2016).