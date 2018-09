Suur koristuspäev “Maailm puhtaks!”

Eestis 2008. aastal sündinud koristusaktsioonist “Teeme ära!” on saanud rahvusvaheline liikumine “Let’s do it!”, milles osalenud kokku 16,1 miljonit inimest 113 riigist. 2015. aasta septembris planeeris esmakordselt suurkoristust saareriik Filipiinid, kus prügiprobleem on üks maailma suurimaid, olles riikidest esikolmikus ookeani plastiga prügistamise poolest.