“Suure komöödiaõhtu” uus tulemine

Sel sügisel käivitub too menusaade hoopis teise näoga kui varem, sest saatega on käed löönud seitse uut vinget koomikut: Piret Kalda, Peeter Oja, Kristel Aaslaid, Kait Kall, Kristjan Kasearu, Nele-Liis Vaiksoo ja Christopher Rajaveer.

Neist enamikku teavad Eesti vaatajad juba mõnest menukast komöödiasarjast, kuid selline väljakutse on uus nii muusikalitäht Nele-Liis Vaiksoole kui ka draamateatri noorele talendile Christopher Rajaveerele. Küll kiidavad mõlemat kõrgelt aga kõik kogenud kolleegid, ja on vaid aja küsimus, kui laiem avalikkus avastab enda jaoks need uued huumoritegijad.