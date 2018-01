Ma sain lõpuks aru, mis on bitcoin’id! Nimelt, neid tehakse elektrist ja tulevikus hakkame nendega ka toavalguse eest maksma. Muuseas, mul tilgub kraanist vett. Ega keegi tea, kuidas veest krüptovaluutat teha saab? Või siis kanalisatsioonist?

Mõnikord ajab elu sind nurka… Eriti siis, kui oled õlut joonud ja WCd ei ole läheduses.

Kui sul on liblikad kõhus, ei tähenda see ilmtingimata, et sa oled armunud. Võimalik, et oled lihtsalt lind.

Meil on naisega erinevad arusaamad minu erektilisest düsfunktsioonist: tema ostis mulle viagrat, aga mina ostsin talle fitness-treeningu abonemendi.