Kui tähistad oma 100 aasta juubelit, siis meenutad enda 50. sünnipäeva nagu lapsepõlve pidustust.

Juubel on selle poolest hea, et su juurde tulevad inimesed, kes räägivad sinust hästi, sulle tuuakse palju lilli, kõik on su vastu sõbralikud ja joovad sinu terviseks, aga sina oled kõigele vaatamata elus.

Tuntud lauljanna kolmekordne juubel: 60 aastat laval, 50 aastat ametiühingus ja 40 aastat sündimisest.