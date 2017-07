Tähelepanekuid Ahekõnnu külast: kui juukseid pole, kammi siis habet!

Maaleht sattus kokku Ahekõnnu külas Raplamaal elava Villyga, kes jääb silma uhke punase habeme ja kaunilt kaardus vuntside tõttu.

Juhuslikkust selles asjas pole — kui tahad kohevat habet ja kaarduvaid vuntse, siis tuleb tööd teha, polnud Villy kade seletama.

„Mõne aja eest Ameerikas käies panin seal tähele uhkete kohevate habemetega mehi ja hakkasin huvi tundma, kuidas see on saavutatud,“ rääkis mees.

„Selgus, et müügil on spetsiaalsed habemekammid ning väikesed kammid ning vaha vuntside jaoks. Tegelikult pole habeme kammimises midagi imelikku, sest meestel tuleb oma lõuaga nagunii tegeleda. On mehi, kes raseerivad, neid, kes habet regulaarselt piiravad ja neid, kes kammivad.“

Lisaks ütles Villy juurde, et kuna tal juukseid nagunii pole, mida harjata, siis on ju tore, kui vähemalt habeme jaoks kammi vaja on.

Selgus, et ka mehe abikaasa on mehe sellise lõuahooldusega rahul — alailma olid varem kõik kammid kadunud, kui endal või lastel neid vaja läks, nüüd aga on peres vähemalt üks inimene, kellelt seda küsida võib, sest ilma kammita mees majast välja ei lähe.

Lisaks kuulub varustusse väike komplekt kääride ja vuntsikammiga ning purgike vaha, mis vuntside vormi soovitud moel hoiab.

Küsimusele, kas see väheke edev pole, vastas Villy, et tema meelest küll mitte. „See on täitsa loomulik, et mees oma habeme eest hoolt kannab. Imelik oleks minu jaoks see, kui habemega mees kleidi selga paneks ja sellega välja läheks.“