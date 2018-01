Taliolümpia jõuab vaatajani tänavu Kanal2 kaudu

Eesti tugitoolisportlastel on olümpiamängude ajal 9.–25. veebruarini võimalik jälgida otseülekandeid ühtekokku 150 tundi. Lõviosa sellest, eriti mis puudutab Eesti sportlaste võistlusi, näitab Kanal 2. Kanal 12 vahendusel jõuab eetrisse võistlusi, mille ajad kattuvad, lisaks ka hilisõhtusi kordusi.

Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer, kes ise on ka PyeongChangi mänge kohapealt kajastama sõitva üheksaliikmelise tiimi pealik, räägib, et kõik otseülekannete kommentaarid lähevad eetrisse Tallinnast, kohapealt on plaanis teha intervjuusid huvipakkuvate inimestega ja taustalugusid kohalikust olustikust.